МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают во вторник на 4% на ослаблении опасений за переизбыток предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.08 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 3,83%, до 108,83 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 4,08%, до 103,23 доллара.

Цены на нефть непрерывно росли в течение четырех торговых сессий. Инвесторы оценивали перспективы сокращения предложения на рынке. Так, ранее два нефтеналивных порта Ливии приостановили работу в свете протестов против премьер-министра страны Абдельхамида Дбейбы. Кроме того, на рынке сохраняются опасения по поводу предложения в свете сохранения неопределенности вокруг поставок из России.

При этом аналитики отмечают, что отчасти компенсировать опасения вокруг сокращения предложения может снижение спроса, возникающее из-за ковидных ограничений в Китае.

"Очевидно, что ограничения, которые мы сейчас наблюдаем продолжаются дольше, чем многие ожидали. Этот более слабый спрос поможет снизить напряженность на рынке", — отметил глава отдела сырьевой стратегии голландской банковской группы ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), чье мнение также приводит газета Wall Street Journal.

Кроме того, аналитики StoneX, чье мнение приводит газета полагают, что немалое давление на котировки оказал рост курса доллара. Индекс доллара подскочил до 101 пункта, что является максимумом с 2020 года. При более высоком курсе американской валюты нефть становится менее доступной для держателей другой валюты.