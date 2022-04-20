МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Морские отгрузки нефти из России за прошлую неделю снизились на 25%, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информацию отслеживания судов. СМИ: Индия удваивает закупки российской нефти

Объемы нефтяных поставок, отправляемых в страны Азии из портов на черноморском, балтийском и арктическом побережьях, снизились до минимума за два месяца.

За отчетный период в текущем месяце 30 танкеров погрузили с экспортных терминалов на территории России порядка 21,8 млн баррелей нефти.

В среднем в день отгрузка нефти составляла 3,12 млн баррелей. Это на 25% меньше, чем неделей раньше.