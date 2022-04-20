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2022
https://1prime.ru/oil/20220420/836711015.html
Отгрузки российской нефти по морю за неделю сократились на четверть
Нефть
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Морские отгрузки нефти из России за прошлую неделю снизились на 25%, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информацию отслеживания судов. Объемы нефтяных поставок, отправляемых... ПРАЙМ, 20.04.2022
нефть, энергетика, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Морские отгрузки нефти из России за прошлую неделю снизились на 25%, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информацию отслеживания судов.
Объемы нефтяных поставок, отправляемых в страны Азии из портов на черноморском, балтийском и арктическом побережьях, снизились до минимума за два месяца.
За отчетный период в текущем месяце 30 танкеров погрузили с экспортных терминалов на территории России порядка 21,8 млн баррелей нефти.
В среднем в день отгрузка нефти составляла 3,12 млн баррелей. Это на 25% меньше, чем неделей раньше.