МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Власти ФРГ поддерживает планы Евросоюза о введении эмбарго на поставки российской нефти. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на источники.

Агентству стало известно, что в ходе последних предварительных переговоров в рамках шестого пакета санкций Берлин "четко высказался" в пользу введения эмбарго на поставки нефти из России. После этого введение нефтяного эмбарго со стороны ЕС стало значительно более вероятным.

Отмечается, что "тормозами" введения эмбарго на поставки нефти РФ теперь считаются только Венгрия, Австрия и Словакия, а также Испания, Италия и Греция.

По данным dpa, очередной пакет санкций стран ЕС будет, скорее всего, включать дополнительные торговые ограничения, а также ограничения в отношении большего числа физ- и юрлиц. По информации агентства, на этот раз под ограничения может попасть Сбербанк. Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью газете Times заявил, что Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций, одним из пунктов которого будет "некая форма" нефтяного эмбарго.