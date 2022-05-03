МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Турция, спустя 88 лет, начала повторное бурение на первой в стране нефтяной скважине, это может стать перспективной разработкой для региона. Об этом сообщила газета Aksam.

"Бурение на первой в Турции разведочной нефтяной скважине "Басбирин-1" недалеко от деревни Магара района Идил Ширнакской области, которое было остановлено в 1936 году по причине недостаточности запасов, повторно началось спустя 88 лет", — пишет газета.

Издание уточняет, что в случае обнаружения нефти скважина станет перспективной разработкой для региона.

Добыча нефти в Турции осуществляется в юго-восточных провинциях Диярбакыр, Адыяман и Шанлыурфа. Турция обеспечивает себя нефтью не более чем на 5%. Основные потребности удовлетворяются за счет импорта, в том числе из России.