МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Полугодовой срок для отказа Евросоюза от импорта российской нефти выглядит нереалистичным, положения очередного пакета санкций, вероятно, будут выглядеть иначе. Об этом рассказал РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. СМИ: Индия рассчитывает покупать нефть из России по заниженной цене

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников, информированных о ходе дискуссии в ЕС, сообщила, что шестой пакет санкций, который готовит Евросоюз, предполагает отказ от закупок у России нефти в течение шести месяцев и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года. При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее в среду также заявила, что ЕК предложит запретить весь импорт российской нефти.

"Шестимесячный отказ от закупок российской нефти всеми странами ЕС выглядит нереалистичным, поскольку альтернативные пути поставок еще не сформированы, инфраструктурные вопросы не решены, запасов в хранилищах недостаточно", — уверен Галактионов.

Эксперт отметил, что, "судя по ценам на нефть, рынок тоже не рассматривает такой сценарий всерьез, поскольку в противном случае Brent могла бы уже торговаться в районе 120-130 долларов за баррель".

По мнению Галактионова, решение Евросоюза будет выглядеть иначе. Например, об отказе от российской нефти могут заявить те страны, которые и так не сильно от нее зависели, а остальные сообщат о поэтапном сокращении импорта.

"При этом не исключено, что отдельные члены ЕС просто получат исключение из санкций, а план по сокращению поставок будут разрабатывать самостоятельно", — резюмировал Галактионов.