ВАШИНГТОН, 8 мая — ПРАЙМ. Страны G7 собираются сократить или запретить импорт нефти из России, сообщил Белый дом. СМИ: в ЕС пока не достигли соглашения по санкциям против России

"Сегодня все странны G7 обязались постепенно прекратить или запретить импорт российской нефти", — говорится в распространенном пресс-службой совета национальной безопасности Белого дома сообщении.

Со своей стороны высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга сообщил журналистам, что США призывают страны отказаться от экспортных ограничений в контексте продовольствия, чтобы не допустить кризиса, производить больше, а также открыть резервы для обеспечения нуждающихся стран.

Президент США Джо Байден в воскресенье, как сообщалось, планировал провести видео конференцию с лидерами G7, к участию в ней приглашали Владимира Зеленского.