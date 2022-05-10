МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков допустил, что вопрос согласования эмбарго на российское сырье постпредами ЕС будет намеренно затягиваться на неопределенный срок, а потом эту тему закроют. В Париже считают эмбарго на российскую нефть "вопросом нескольких дней"

Депутат отметил, что рассуждения европейских журналистов о наступлении "кошмарного сценария" после введения эмбарго на российское сырье — это первый звонок, сообщающий, что Запад не готов разорвать все отношения с Россией.

"Не удивлюсь, если вопрос согласования эмбарго постпредами ЕС будет намеренно затягиваться на неопределенный срок, а потом и вовсе эта тема будет закрыта. Думаю, что они прекрасно понимают, к каким экономическим последствиям может привести отказ от российской нефти и газа", — заявил Бурлаков РИА Новости.

Он отметил, что есть большая разница между заявлением о чем-либо и реализацией на практике. "Россия показала, что неприкрытый шантаж со стороны Запада нас не сильно взволновал. А вот европейская общественность уже сильно нервничает по этому поводу", — добавил депутат.

Напомним, что страны ЕС обсуждают шестой пакет антироссийских санкций, предполагающий введение эмбарго на нефть из России. Однако Венгрия и некоторые другие европейские страны блокируют принятие нового пакета.