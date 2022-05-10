2022-05-10T19:10:51+03:00

2022-05-10T19:10:51+03:00

2022-05-10T19:10:51+03:00

2022

https://1prime.ru/oil/20220510/836858271.html

Минэнерго США дало прогноз по спросу на нефть в мире

Нефть

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

МИНЭНЕРГО США ПОНИЗИЛО ПРОГНОЗ ПО СПРОСУ НА НЕФТЬ В МИРЕ В 2022 ГОДУ ДО 99,6 МЛН Б/С, В 2023 ГОДУ — ДО 101,5 МЛН Б/С – ДОКЛАД ПРАЙМ, 10.05.2022

нефть, энергетика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60