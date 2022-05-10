Минэнерго США понизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2022-2023 году
МИНЭНЕРГО США ПОНИЗИЛО ПРОГНОЗ ПО СПРОСУ НА НЕФТЬ В МИРЕ В 2022 ГОДУ ДО 99,6 МЛН Б/С, В 2023 ГОДУ — ДО 101,5 МЛН Б/С – ДОКЛАД
https://1prime.ru/oil/20220510/836858271.html
Газовые отношения РФ, Украины и ЕС
На Украине заявили о прекращении транзита газа через станцию "Сохрановка"
Цены на бензин
Цены на бензин в США вновь побили рекорды
Газовый вентиль
Аналитик заявил об "аффекте" Прибалтики из-за оплаты газа в рублях
Мировая экономика
ABC News: названы самые серьезные угрозы для мировой финансовой системы
Экономика в период санкций
Минфин опроверг публикацию Блумберга о падении российского ВВП
Торги
Акции Airbus подскакивают на 3%
Санкции против РФ
DPA: запрет на перевозку российской нефти исключен из санкций Евросоюза
Глобальный энергокризис
Саудовская Аравия предупреждает об исчерпании мировых резервов
Нефть
Минэнерго США дало прогноз по спросу на нефть в мире
Криптовалюты
Основные криптовалюты стабилизировались после распродажи
МИНЭНЕРГО США ПОНИЗИЛО ПРОГНОЗ ПО СПРОСУ НА НЕФТЬ В МИРЕ В 2022 ГОДУ ДО 99,6 МЛН Б/С, В 2023 ГОДУ — ДО 101,5 МЛН Б/С – ДОКЛАД
https://1prime.ru/oil/20220510/836858271.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.