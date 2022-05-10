МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Евросоюз может предложить Венгрии финансовую компенсацию, чтобы убедить Будапешт поддержать эмбарго на российскую нефть, сообщает издание Politico со ссылкой на официальных лиц ЕС. Германия намерена сохранять антироссийские санкции даже в ущерб себе

Как пишет издание, последняя версия проектановых санкций предполагает, что Венгрии и Словакии будет дана отсрочка на введение нефтяного эмбарго до конца 2024 года, то есть на два года позже, чем в остальных странах ЕС.

"Однако Венгрия дала понять, что ей нужно еще больше времени, чтобы снизить зависимость от российской нефти. Официальные лица заявили, что во избежание дальнейшего растягивания сроков может также быть предложена некая форма финансовой компенсации", — пишет издание.

Еврокомиссия может использовать платежные механизмы, предусмотренные стратегией REPowerEU по снижению зависимости от российского ископаемого топлива, которая будет оглашена 18 мая.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривал поэтапное введение полного нефтяного эмбарго, в том числе запрет на перевозку российской нефти танкерным флотом ЕС.

Ранее стало известно, что фон дер Ляйен в понедельник направилась в Венгрию, чтобы обсудить с премьером Венгрии Виктором Орбаном вопросы энергоснабжения. Как сообщил по итогам их переговоров глава венгерского МИД Петер Сийярто, на встрече были некоторые продвижения, однако еще многое надо обсудить, чтобы Будапешт мог изменить свою позицию относительно санкционного пакета ЕС, включающего эмбарго на российскую нефть.

Венгрия и ряд других стран ЕС блокируют принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго.

Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.