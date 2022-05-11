Добыча нефти в США снизилась за неделю
ДОБЫЧА НЕФТИ В США ЗА НЕДЕЛЮ ПО 6 МАЯ СНИЗИЛАСЬ НА 100 ТЫС БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ, ДО 11,8 МЛН БАРРЕЛЕЙ — МИНЭНЕРГО СТРАНЫ
https://1prime.ru/oil/20220511/836866971.html
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ДОБЫЧА НЕФТИ В США ЗА НЕДЕЛЮ ПО 6 МАЯ СНИЗИЛАСЬ НА 100 ТЫС БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ, ДО 11,8 МЛН БАРРЕЛЕЙ — МИНЭНЕРГО СТРАНЫ
https://1prime.ru/oil/20220511/836866971.html
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