2022-05-11T17:32:16+03:00

2022-05-11T17:32:16+03:00

2022-05-11T17:32:16+03:00

2022

https://1prime.ru/oil/20220511/836866971.html

Добыча нефти в США снизилась за неделю

Нефть

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ДОБЫЧА НЕФТИ В США ЗА НЕДЕЛЮ ПО 6 МАЯ СНИЗИЛАСЬ НА 100 ТЫС БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ, ДО 11,8 МЛН БАРРЕЛЕЙ — МИНЭНЕРГО СТРАНЫ ПРАЙМ, 11.05.2022

нефть, энергетика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60