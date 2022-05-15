ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 мая — ПРАЙМ. На предстоящей неделе президент России Владимир Путин проведет совещание по ситуации в нефтяной отрасли, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Saudi Aramco достигла рекордной прибыли в первом квартале

"На неделе президент продолжит совещания по ситуации в различных секторах экономики. Предстоит новый разговор о нефтяной отрасли", — рассказали в программе.

Также российский лидер в понедельник примет лидеров стран ОДКБ, в Москве пройдет саммит этой организации, и проведет несколько двусторонних встреч с главами стран-участниц.