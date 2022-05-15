Путин на неделе проведет совещание по ситуации в нефтяной отрасли
Президент Путин на неделе проведет совещание по ситуации в нефтяной отрасли
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 мая — ПРАЙМ. На предстоящей неделе президент России Владимир Путин проведет совещание по ситуации в нефтяной отрасли, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"На неделе президент продолжит совещания по ситуации в различных секторах экономики. Предстоит новый разговор о нефтяной отрасли", — рассказали в программе.
Также российский лидер в понедельник примет лидеров стран ОДКБ, в Москве пройдет саммит этой организации, и проведет несколько двусторонних встреч с главами стран-участниц.
https://1prime.ru/oil/20220515/836897872.html
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