В Болгарии рассказали, что Германия поддерживает позицию Софии по эмбарго на российскую нефть
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Болгария просит предоставить ей исключение из готовящегося эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти, Германия поддерживает такую позицию страны, заявил болгарский президент Румен Радев.
Радев в понедельник встречался в Берлине с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Олафом Шольцем.
"Самое главное, мы имеем полное понимание немецкой стороны и ее поддержку того, что касается исключения для импорта (российской) нефти", — приводит слова Радева агентство БТА.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности Венгрия, блокируют его принятие.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.
https://1prime.ru/oil/20220516/836908153.html