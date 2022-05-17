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Нефть дешевеет в ожидании данных о её запасах в США
Нефть
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Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются в ожидании еженедельных данных об изменении ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.10 мск цена... ПРАЙМ, 17.05.2022
нефть, энергетика, новости, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются в ожидании еженедельных данных об изменении ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.10 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 0,28%, до 113,92 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,39%, до 111,38 доллара.
Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 13 мая, увеличились на 1,53 миллиона баррелей.
Официальные данные минэнерго страны будут опубликованы в среду, а позднее во вторник выйдет аналогичная статистика от Американского института нефти (API).
Так, прогноз увеличения запасов нефти может привести к ожиданиям роста предложения и снижению цен.