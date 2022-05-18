МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем продолжают расти в ожидании восстановления спроса на топливо в Китае по мере отмены коронавирусных ограничений, свидетельствуют данные торгов. В Кремле рассказали, к чему приведут пошлины на российскую нефть

По состоянию на 13.29 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,98% — до 113,06 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,35%, до 111,12 доллара.

Ожидания роста спроса на бензин в Китае способствуют сохранению позитива на нефтяном рынке.

По данным СМИ, китайские власти разрешили возобновить работу более 800 финансовых учреждений в Шанхае после трех дней подряд отсутствия новых случаев заражения COVID-19 за пределами карантинных зон.

По мнению аналитиков DNB Markets, которые приводит газета Wall Street Journal, сочетание растущего спроса по мере ослабления ограничений в Китае и снижения добычи нефти в России, вероятно, полностью исчерпает мировые добычные мощности к концу года.