МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Греческие судоходные компании помогают экспорту российской нефти по всему миру. Об этом заявил глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью телеканалу Sky News. Аналитик объяснил, почему доллар и евро внезапно рухнули

"Мы видим, что некоторые греческие судоходные компании помогают России экспортировать нефть по всему миру. Мы фиксируем аномальный рост перевозок через греческие порты греческими судоходными компаниями", — отметил Витренко.

Он выразил уверенность, что некоторые игроки рынка и страны пытаются в сложившейся ситуации "назаработать", в то время как другие страны придерживаются более жесткой позиции в отношении России.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.

Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против России рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял вице-премьер Александр Новак.