ТОКИО, 23 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что мир проходит стадию перехода и будет сильнее, если по окончанию этого периода добьется независимости от ископаемого горючего, однако нынешняя ситуация с ценами "плохая", и предпринятых миром усилий по высвобождению нефти недостаточно. Байден: США готовы защищать Тайвань военным путем в случае вторжения

"Мы находимся в ситуации, когда мир проходит стадию невероятного перехода, и когда это все закончится, мы будем сильнее, и мир будет сильнее, если мы не будем зависеть от ископаемого горючего, когда все завершится. Вы видите, что предпринимает Европа в отношении импорта российского газа. Я не буду перечислять все. И что я смог сделать, чтобы избежать еще большего ухудшения ситуации, а она плохая… Мы высвободили, мне кажется, более 257 миллионов баррелей нефти, мы и другие страны, которых мы убедили участвовать. Это помогло, но этого недостаточно", — подчеркнул президент США на пресс-конференции по итогам двустороннего саммита.

Байден также отметил, что мир находится в ситуации, где наблюдается недостаток продовольствия "из-за Украины", где "застряли" огромные объемы зерна.

Байден прибыл в визитом в Японию в воскресенье, однако официальная часть программы началась в понедельник. Сегодня президент США был удостоен аудиенции у императора Японии Нарухито, после чего состоялась торжественная церемония в связи с началом визита и осмотр строя почетного караула, а затем – двусторонняя встреча лидеров и рабочий обед.