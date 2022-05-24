МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что обсуждение пакета санкций ЕС против России на уровне лидеров стран при отсутствии консенсуса контрпродуктивно, пишет газета Financial Times. Энергорегулятор Британии сообщил о росте ценового порога на свет и газ

Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Ряд стран союза, в частности Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.

Премьер Венгрии в письменном виде сообщил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что его страна не может поддержать санкции, пока ей не предоставят больше сведений о финансировании для помощи Будапешту в случае отказа от российской нефти.

"Обсуждение пакета санкций на уровне лидеров в отсутствии консенсуса будет контрпродуктивным. Это только проявит внутренние разногласия без предоставления реальных шансов на разрешение несогласий. Поэтому я предлагаю не поднимать этот вопрос на следующей встрече Евросовета", — заявил Орбан в письме, имеющемся в распоряжении газеты.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции негативно отражаются на всей мировой экономике. По его словам, Запад ставит перед собой цель ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире, также отметил президент.

Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он.