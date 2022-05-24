Financial Times: Венгрия отказывается обсуждать эмбарго на российскую нефть на саммите лидеров ЕС
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что обсуждение пакета санкций ЕС против России на уровне лидеров стран при отсутствии консенсуса контрпродуктивно, пишет газета Financial Times.
Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Ряд стран союза, в частности Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.
Премьер Венгрии в письменном виде сообщил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что его страна не может поддержать санкции, пока ей не предоставят больше сведений о финансировании для помощи Будапешту в случае отказа от российской нефти.
"Обсуждение пакета санкций на уровне лидеров в отсутствии консенсуса будет контрпродуктивным. Это только проявит внутренние разногласия без предоставления реальных шансов на разрешение несогласий. Поэтому я предлагаю не поднимать этот вопрос на следующей встрече Евросовета", — заявил Орбан в письме, имеющемся в распоряжении газеты.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции негативно отражаются на всей мировой экономике. По его словам, Запад ставит перед собой цель ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире, также отметил президент.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он.
https://1prime.ru/oil/20220524/836970873.html