МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен исключила возможность достижения договоренности по эмбарго на российскую нефть на саммите ЕС в конце мая. Энергорегулятор Британии сообщил о росте ценового порога на свет и газ

Глава ЕК в интервью газете Politico заявила, что не хочет вселять "ложные надежды" на достижение соглашения на следующей неделе.

"Я думаю, что это неподходящая тема для разрешения на Евросовете (саммите Евросовета), потому что то, что мы обсуждаем, очень техническое. Мы говорим о странах, не имеющих выхода к морю, которым нужны альтернативные поставки по трубопроводу, поэтому необходимо говорить об инвестициях в трубопроводы, увеличивать поставки, и мы говорим о нефтеперерабатывающих предприятиях, которые нужно обновить, об инвестициях и возобновляемой энергии", — заявила Фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии ранее также заявила, что эмбарго на нефть из РФ будет достигнуто "со временем", если ЕС откажется от нефти сегодня, Москва может продать ее подороже на мировом рынке.

Ранее газета Financial Times сообщила, что премьер Венгрии Виктор Орбан в письменном виде сообщил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что его страна не может поддержать санкции, пока ей не предоставят больше сведений о финансировании для помощи Будапешту в случае отказа от российской нефти. Он заявил, что достижение договоренности ЕС по поводу эмбарго на нефть из РФ в ближайшие дни "маловероятно".

Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он.