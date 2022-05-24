МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером опускаются из-за опасений инвесторов вокруг перспектив восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. "Русские нас обыграли". Какое эмбарго страшнее нефтяного

По состоянию на 20.18 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,25%, до 110,5 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,7%, до 109,52 доллара.

Трейдеры по-прежнему проявляют осторожность из-за рисков, связанных с перспективами восстановления экономики на фоне продолжающейся пандемии коронавируса и ситуации между Россией и Украиной.

В результате участники торов более склонны к уходу от риска: фондовые индексы Европы снижаются на 0,4-1,7%, США — на 1-3%. Традиционно более надежное золото дорожает на 0,9%.

Рынки также ожидают публикацию в среду статистики по запасам нефти в США за прошлую неделю. Аналитики полагают, что коммерческие запасы этого вида сырья в стране за неделю по 20 мая снизились на 0,7 миллиона баррелей.