Мировые цены на нефть опускаются из-за опасений инвесторов вокруг перспектив экономики
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером опускаются из-за опасений инвесторов вокруг перспектив восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.18 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,25%, до 110,5 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,7%, до 109,52 доллара.
Трейдеры по-прежнему проявляют осторожность из-за рисков, связанных с перспективами восстановления экономики на фоне продолжающейся пандемии коронавируса и ситуации между Россией и Украиной.
В результате участники торов более склонны к уходу от риска: фондовые индексы Европы снижаются на 0,4-1,7%, США — на 1-3%. Традиционно более надежное золото дорожает на 0,9%.
Рынки также ожидают публикацию в среду статистики по запасам нефти в США за прошлую неделю. Аналитики полагают, что коммерческие запасы этого вида сырья в стране за неделю по 20 мая снизились на 0,7 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/oil/20220524/836973114.html