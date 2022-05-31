МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Запрет Евросоюза на морские поставки российской нефти хотя и приведет к издержкам отечественных судоходных компаний, но их размер не представляется фатальным, сказала РИА Новости координатор проекта "Морская политика" Центра стратегических оценок и прогнозов Анна Горнова. Итальянский премьер рассказал о последствиях санкций против России

Лидеры Евросоюза достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.

"Суда под российским флагом сегодня в Европу не пускают, но весь остальной мир пускает, а это больше 90% территории. Если в Европе не берут именно нашу нефть, наш газ, то мы найдем другие направления. Мир большой, ЕС не ограничивается. Какие-то издержки (у перевозчиков — ред.) будут, но это не фатально", — полагает Горнова.

По ее словам, сейчас в России отечественных нефтяных танкеров, вывозящих груз за рубеж, не очень много. В основном это суда под иностранным флагом. "Сабетта вывозит, единиц шесть (танкеров — ред.) там. Они на линии стоят на Европу, туда, на терминал Ворота Арктики. А так, чтобы такие уже танкерные магистральные перевозки, их нет в таком объеме. В основном вывозится иностранными танкерами. Газовозы у нас, к примеру, все под иностранными флагами", — рассказала Горнова.

Эксперт отмечает, что сейчас в основном нефтяные танкеры есть у судоходной компании "Совкомфлот", однако они ходят под иностранным флагом в бербоут-чартере (договор фрахтования судна без экипажа — ред.). "В принципе масштаб "трагедии" не так уж велик. Для "Совкомфлота", конечно — это убытки, но со временем и они переориентируются", — заключила она.

Ранее во вторник канцлер Австрии Карл Нехаммер заявлял, что эмбарго на газ из РФ не будет обсуждаться и в рамках следующего пакета санкций ЕС.