МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к снижению на фоне сообщений о возможности приостановки участия России в сделке ОПЕК+ по добыче, свидетельствуют данные торгов. Рубль растет второй день подряд на фоне увеличения продаж евро

По состоянию на 21.30 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 1,73%, до 115,44 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 2,14%, до 114,67 доллара за баррель. До появления сообщений нефть обеих марок дорожала.

Ранее во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти, поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного повсеместной борьбой с ковидом. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Альянс с августа 2021 года ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года — на 432 тысячи. Следующее заседание ОПЕК+ пройдет 2 июня.