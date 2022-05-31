МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть завершили май в плюсе, что стало шестым месяцем роста стоимости этого сырья подряд, свидетельствуют данные торгов. WSJ: в ОПЕК изучают приостановку участия России в сделке ОПЕК+

По итогам вторника стоимость августовского фьючерса марки Brent составила 115,6 доллара за баррель, а июльского фьючерса WTI —114,67 доллара.

Таким образом, за весь май Brent подорожал на 7,5%, что стало максимальным месячным ростом с февраля. Цена на WTI за месяц выросла на 9% — максимально с января.