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2022
https://1prime.ru/oil/20220531/837044356.html
Нефть завершила шестой месяц подряд ростом
Нефть
Новости
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Мировые цены на нефть завершили май в плюсе, что стало шестым месяцем роста стоимости этого сырья подряд, свидетельствуют данные торгов. По итогам вторника стоимость августовского... ПРАЙМ, 31.05.2022
нефть, энергетика, новости, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть завершили май в плюсе, что стало шестым месяцем роста стоимости этого сырья подряд, свидетельствуют данные торгов.
По итогам вторника стоимость августовского фьючерса марки Brent составила 115,6 доллара за баррель, а июльского фьючерса WTI —114,67 доллара.
Таким образом, за весь май Brent подорожал на 7,5%, что стало максимальным месячным ростом с февраля. Цена на WTI за месяц выросла на 9% — максимально с января.