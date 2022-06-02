ВАШИНГТОН, 2 июн — ПРАЙМ. США приветствуют "важное" решение ОПЕК+ об ускоренном наращивании нефтедобычи, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Новак прокомментировал решение ОПЕК+ по увеличению добычи нефти летом

В условиях глобального дефицита топлива картель постановил в четверг "сдвинуть вперед планируемую общую корректировку добычи в сентябре и распределить рост добычи в объеме 0,432 миллиона баррелей в сутки на июль и август".

"США приветствуют важное решение, принятое сегодня ОПЕК+, об увеличении предложения на более чем 200 тысяч баррелей в сутки в июле и августе, исходя из новых рыночных условий. Это объявление ускоряет прекращение текущих соглашений о производственных квотах, которые действуют с июля прошлого года", — сказано в заявлении.

Белый дом отметил роль Саудовской Аравии в достижении консенсуса в рамках ОПЕК+, а также вклад ОАЭ, Кувейта и Ирака.

"США продолжат использовать все имеющиеся в распоряжении средства для снижения давления цен на энергоносители", — заявила Жан-Пьер.