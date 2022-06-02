МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Стратегические резервы нефти за неделю по 27 мая сократились на 5,4 миллиона баррелей, до 526,6 миллиона, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Потребители Европы первыми пострадают от эмбарго на нефть, заявил Новак

Таким образом, показатель достиг минимума с июньской недели в 1987 году, когда стратегические резервы нефти страны составляли 526,4 миллиона баррелей.

Из данных минэнерго страны также следует, что стратегические запасы нефти США еженедельно снижаются с начала сентября.