МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером усилили рост до величины 1% и более после публикации данных о снижении ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов. В США оценили решение ОПЕК+ об увеличении нефтедобычи

По состоянию на 18.45 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,09%, до 117,56 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 1,27%, до 116,72 доллара.

Днём в четверг нефтяные котировки перешли к росту после того, как ОПЕК+ согласовал увеличение добычи нефти в июле и августе. Предполагается, что вместо планировавшегося ежемесячного роста на 432 тысячи баррелей в сутки будет 648 тысяч баррелей в сутки. И дневное удорожание нефти объясняется сомнениями в реальности такого увеличения её предложения на рынке.

"Если повышение будет происходить пропорционально для всех членов, то, вероятно, на рынок попадет половина от заявленной цифры, так как многие производители не смогут увеличить объемы", — приводит агентство Блумберг мнение старшего трейдера по энергетике в CIBC Private Wealth Management Ребекки Бабин (Rebecca Babin).

Позже в четверг позитивное влияние на рост нефтяных цен оказали данные минэнерго США о снижении коммерческих запасов нефти в стране за неделю по 27 мая на 5,1 миллиона баррелей, до 414,7 миллиона, хотя прогнозировалось снижение лишь на 1,35 миллиона. А стратегический резерв нефти в стране сократился до минимума с июня 1987 года.