НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар отклонил заявления в политизации закупок нефти в России. "Символический жест" ОПЕК+: что будет дальше с ценами на нефть

Он отметил в ходе международного форума по безопасности Globsec 2022, который прошел в Братиславе, что на сегодняшний день Европа продолжает закупать нефть и газ в России, а новый пакет санкций ЕС разработан таким образом, "чтобы в нем учитывалось благосостояние населения" Европы.

"Теперь, что касается наших закупок нефти, мы не посылаем людей с предложением пойти и купить российскую нефть. Мы посылаем людей с просьбой купить нефть", — заявил министр и подчеркнул, что этому не стоит придавать политический подтекст.

Кроме того, Джайшанкар подчеркнул, что заявления о девятикратном росте поставок российской нефти в Индию в 2022 году "не полностью отражают ситуацию". По его словам, в прошлом году объем закупок был очень низким ввиду большей открытости рынков, поэтому в данном случае динамика обусловлена эффектом низкой базы.

"Вы знаете, если страны Европы, Запада и Соединенные Штаты так обеспокоены (закупками нефти у России — ред.), почему они не допускают иранскую нефть на рынок? Почему они не допускают венесуэльскую нефть на рынок?", — отметил глава индийского МИД.

"Я имею в виду, что они выжали все остальные источники нефти, которые у нас есть, а потом говорят: "Хорошо, ребята, вы не должны выходить на рынок и предлагать своим людям лучшую сделку". Я не думаю, что это очень справедливый подход", — сказал он.