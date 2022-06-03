МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером вернулись к росту, рынки оценивают итоги заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Стали известны детали санкций Евросоюза против российской нефти

По состоянию на 20.42 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,73%, до 119,64 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,77%, до 118,95 доллара.

Инвесторы продолжают оценивать результаты заседания ОПЕК+, озвученные в четверг. Предполагается, что вместо планировавшегося ежемесячного роста на 432 тысячи баррелей в сутки будет 648 тысяч баррелей в сутки. Так, удорожание нефти объясняется сомнениями в реальности такого увеличения её предложения на рынке.

"Цены на нефть все еще поддерживаются, так как у энерготрейдеров "похмелье" после заседания ОПЕК+", — приводит агентство Блумберг слова старшего рыночного аналитика Oanda Эдварда Мойя (Edward Moya). Он добавил, что решение сохранит напряженность на нефтяном рынке в течение всего этого лета.

Трейдеры также оценивают еженедельную статистику американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 3 июня их число не изменилось и осталось на уровне прошлой недели — 533 штуки.