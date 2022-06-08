В США рассказали об обсуждении с ЕС ограничения цен на нефть из России
В США рассказали об обсуждении с Европой идею ограничения цен на российскую нефть
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ВАШИНГТОН, 8 июн — ПРАЙМ. США интенсивно обсуждают с Европой возможные новые модальности закупок российской нефти, заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Его попросили прокомментировать слова министра финансов Джанет Йеллен о том, что США заинтересованы в том, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам.
"Я не скажу больше, чем министр Йеллен, поскольку мы хотим иметь защищенное пространство для интенсивных консультаций с нашими европейскими партнерами, а такие ведутся по многим каналам", — сказал Салливан в ходе брифинга Белого дома.
О возможности лимитирования цен на российскую нефть вместо отказа от ее закупок ранее говорил президент Джо Байден. США ввели полный запрет на импорт нефти из России, Евросоюз намерен ограничить закупки в ближайшие месяцы почти на 90%.
https://1prime.ru/oil/20220608/837122992.html
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