ВАШИНГТОН, 8 июн — ПРАЙМ. США интенсивно обсуждают с Европой возможные новые модальности закупок российской нефти, заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. В ОАЭ назвали условие роста цены на нефть "до невиданного уровня"

Его попросили прокомментировать слова министра финансов Джанет Йеллен о том, что США заинтересованы в том, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам.

"Я не скажу больше, чем министр Йеллен, поскольку мы хотим иметь защищенное пространство для интенсивных консультаций с нашими европейскими партнерами, а такие ведутся по многим каналам", — сказал Салливан в ходе брифинга Белого дома.

О возможности лимитирования цен на российскую нефть вместо отказа от ее закупок ранее говорил президент Джо Байден. США ввели полный запрет на импорт нефти из России, Евросоюз намерен ограничить закупки в ближайшие месяцы почти на 90%.