МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают снижаться на фоне введения новых коронавирусных ограничений в Китае, свидетельствуют данные торгов. Китай сократил импорт нефти и газа с начала года

По состоянию на 19.19 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,28% — до 123,23 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на WTI — на 0,43%, до 121,57 доллара.

В четверг вечером цены на нефть продолжают снижаться на фоне новостей о введении очередных ограничительных мер в Шанхае из-за новых случаев заражения коронавирусом. Так, новости вызвали опасения по поводу уменьшения спроса на сырье.

"Существуют опасения, что быстрое восстановление экономики Китая может оказаться ложным рассветом, поскольку стратегия "нулевой терпимости" к коронавирусу остается в силе, а это может означать продолжение массовых закрытий", — заявила агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер (Susannah Streeter).

Кроме того, на нефтяные цены влияет укрепление доллара, индекс которого (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) растет на 0,43%, до 102,99 пункта. Таким образом нефть, как и другие сырьевые биржевые товары, контракты на которые исчисляются в долларах, становится менее доступной для держателей другой иностранной валюты.