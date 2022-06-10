МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу днем на ожиданиях сезонного увеличения спроса на это сырье, свидетельствуют данные торгов. Всем труба. Китай нацелился на российские нефть и газ

По состоянию на 13.45 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,72% — до 123,95 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на WTI — на 0,66%, до 122,31 доллара.

В США начался сезон вождения, а запасы бензина при этом находятся на минимуме с ноября 2021 года. Предложение нефти на рынке ограничено из-за антироссийских санкций. Конечно, ОПЕК+ в ответ на эти санкции на предыдущей неделе нарастил добычу больше, чем планировал, но рынки полагают, что такого объема все равно будет недостаточно.

Стоимость нефти марки Brent растет уже четвертую неделю подряд. Причем на этой неделе рост может стать сильнейшим с начала апреля. Нефть марки WTI непрерывно дорожает седьмую неделю. Аналитики при этом полагают, что сдержать рост цен могут опасения относительно ограничительных мер, которые Китай продолжает вводить в ответ на рост заболеваемости коронавирусом.

"Цены на нефть вот-вот продемонстрируют очередной недельный рост. Тем не менее ожидания по спросу могут быть подорваны приверженностью Китая к политике нулевого заражения коронавирусом", — считает аналитик Commerzbank Карстена Фрича (Carsten Fritsch), чье мнение приводит агентство Блумберг.