Нефть дешевеет на возможном снижении спроса в Китае
Нефть дешевеет на фоне перспектив уменьшения спроса на этот вид сырья в Китае
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу вечером на фоне перспектив уменьшения спроса на этот вид сырья в Китае, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.39 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,89% — до 121,97 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на WTI — на 0,79%, до 120,52 доллара.
В пятницу вечером снижению нефтяных котировок способствуют новости о введении очередных коронавирусных ограничений в Китае — крупнейшем импортере нефти. Так, инвесторы опасаются, что на фоне ограничительных мер спрос на нефть значительно уменьшится.
Также в пятницу трейдеры оценивают еженедельную статистику американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 10 июня их число выросло на шесть – до 580 агрегатов.
https://1prime.ru/oil/20220610/837146734.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.