МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу вечером на фоне перспектив уменьшения спроса на этот вид сырья в Китае, свидетельствуют данные торгов. Доллар на Мосбирже завершил неделю падением до 56,8 рубля

По состоянию на 20.39 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,89% — до 121,97 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на WTI — на 0,79%, до 120,52 доллара.

В пятницу вечером снижению нефтяных котировок способствуют новости о введении очередных коронавирусных ограничений в Китае — крупнейшем импортере нефти. Так, инвесторы опасаются, что на фоне ограничительных мер спрос на нефть значительно уменьшится.

Также в пятницу трейдеры оценивают еженедельную статистику американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 10 июня их число выросло на шесть – до 580 агрегатов.