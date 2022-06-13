МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник днем более чем на 1% на опасениях за уменьшение спроса на этот вид сырья в Китае, свидетельствуют данные торгов. Financial Times: в Словакии назвали главное условие отказа от нефти России

По состоянию на 13.47 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,36% — до 120,35 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на WTI — на 1,41%, до 119,97 доллара.

В понедельник днем цены на нефть снижаются на фоне новых случаев заболевания коронавирусом в Китае. Инвесторы опасаются, что рост заболеваемости может привести к вводу новых ограничений на передвижение, которые только недавно начали отменять. Так, из-за ограничений в Китае (крупнейший импортер нефти) спрос на этот вид сырья может значительно уменьшиться.

Кроме того, укрепление доллара негативно сказывается на нефтяных котировках. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет уже пятый день подряд, с середины прошлой недели показатель вырос на 2,35%. Сейчас индекс растет на 0,58%, до 104,7 пункта. Удорожание нефти делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными при их покупке в другой валюте.