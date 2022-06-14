МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече с генеральным секретарем Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммедом Баркиндо подчеркнул необходимость обеспечения энергоснабжения Европейского союза по доступным ценам. Об этом сообщила пресс-служба премьера. Нефть дорожает на сомнениях вокруг сделки ОПЕК+

В ходе переговоров в резиденции премьер-министра Дворце Максима стороны обменялись мнениями о развитии событий по вопросам, связанным с ценами и безопасными поставками нефти в мире на фоне украинского кризиса. По сообщению пресс-службы, Мицотакис отметил необходимость обеспечения энергоснабжения Европейского союза и его государств-членов по доступным ценам, а также изложил инициативы Греции по обеспечению энергоснабжения и диверсификации источников энергии в Европе.