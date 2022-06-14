МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в апреле увеличились к марту на 1,8 миллиона баррелей и были на 332 миллиона баррелей ниже средних пятилетних значений, а также на 299 миллионов баррелей ниже среднего показателя в 2015-2019 годах, говорится в ежемесячном докладе ОПЕК. ОПЕК вновь не смогла полностью выполнить сделку по увеличению добычи нефти

"Предварительные данные за апрель показывают, что общие коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР увеличились на 1,8 миллиона баррелей по сравнению с предыдущем месяцем. Запасы составили 2,628 миллиарда баррелей, что на 287 миллионов баррелей ниже аналогичного периода год назад, на 332 миллиона баррелей ниже среднего пятилетнего уровня и на 299 миллионов баррелей ниже среднего уровня в 2015–2019 годах", — говорится в докладе.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.