МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. По данным июньского доклада Международного энергетического агентства (МЭА), ожидается рост добычи нефти в странах, не входящих в альянс ОПЕК+, в 2022 году на 1,9 миллиона баррелей в сутки, в 2023 году — на 1,8 миллиона баррелей в сутки. МЭА смягчило прогноз по добыче нефти в России

"Страны, не входящие в ОПЕК+, во главе с США, нарастят добычу на 1,9 миллиона баррелей в сутки в 2022 году и на 1,8 миллиона баррелей в сутки в следующем году", — отмечают в ведомстве.

МЭА считает, что основной рост добычи в 2022 году (65%) придется на США. Прирост также обеспечат Канада, Гайана и Бразилия.

Ожидается, что рост продолжится в течение этого года и в 2023 году, составив в среднем 48,2 миллиона баррелей в сутки в 2022 году и 50 миллионов баррелей в сутки в 2023 году.