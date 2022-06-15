МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 июня, неожиданно выросли — на 2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 418,7 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, наоборот, ожидали снижения на 1,3 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/oil/20220615/837180227.html
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