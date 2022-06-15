МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 июня, неожиданно выросли — на 2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 418,7 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. США нарастили добычу нефти за неделю по 10 июня

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, наоборот, ожидали снижения на 1,3 миллиона баррелей.