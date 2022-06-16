МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Ситуация с продлением сделки ОПЕК+ после 2022 года будет более понятна к концу года, так как она зависит от рынка. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. Новак оценил прирост добычи российской нефти в июне

"У нас хартия же долгосрочная, но все будет зависеть от ситуации, которая будет складываться на рынке, будет ли она требовать какие-то квоты, или будет просто взаимодействие в рамках хартии. К концу года будет лучше видно", — заявил вице-премьер на полях ПМЭФ.