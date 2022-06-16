МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. АРКТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ С РОСТОМ ЦЕН СТАНОВЯТСЯ ВСЕ АКТУАЛЬНЕЕ, НО НАДО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО ПОКА РОССИЙСКАЯ НЕФТЬ ПРОДАЕТСЯ С ДИСКОНТОМ — НОВАК

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