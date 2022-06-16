2022-06-16T15:17:00+03:00
2022-06-16T15:17:00+03:00
2022-06-16T15:17:00+03:00
2022
https://1prime.ru/oil/20220616/837195257.html
Новак рассказал об актуальности арктических проектов по добыче нефти
Нефть
Новости
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АРКТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ С РОСТОМ ЦЕН СТАНОВЯТСЯ ВСЕ АКТУАЛЬНЕЕ, НО НАДО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО ПОКА РОССИЙСКАЯ НЕФТЬ ПРОДАЕТСЯ С ДИСКОНТОМ — НОВАК Новость дополняется ПРАЙМ, 16.06.2022
нефть, энергетика, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. АРКТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ С РОСТОМ ЦЕН СТАНОВЯТСЯ ВСЕ АКТУАЛЬНЕЕ, НО НАДО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО ПОКА РОССИЙСКАЯ НЕФТЬ ПРОДАЕТСЯ С ДИСКОНТОМ — НОВАК
Новость дополняется