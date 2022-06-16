2022-06-16T15:17:00+03:00

2022-06-16T15:17:00+03:00

2022-06-16T15:17:00+03:00

2022

https://1prime.ru/oil/20220616/837195257.html

Новак рассказал об актуальности арктических проектов по добыче нефти

Нефть

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

АРКТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ С РОСТОМ ЦЕН СТАНОВЯТСЯ ВСЕ АКТУАЛЬНЕЕ, НО НАДО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО ПОКА РОССИЙСКАЯ НЕФТЬ ПРОДАЕТСЯ С ДИСКОНТОМ — НОВАК Новость дополняется ПРАЙМ, 16.06.2022

нефть, энергетика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60