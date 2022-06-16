Новак заявил, что у России нет необходимости снижать добычу нефти ради роста цены
СНИЖАТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ У РОССИИ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ, НЕ ФАКТ, ЧТО ЭТО ПРИВЕЛО БЫ К УВЕЛИЧЕНИЮ ЦЕНЫ НА НЕЕ — НОВАК НА ПМЭФ
https://1prime.ru/oil/20220616/837198452.html
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СНИЖАТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ У РОССИИ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ, НЕ ФАКТ, ЧТО ЭТО ПРИВЕЛО БЫ К УВЕЛИЧЕНИЮ ЦЕНЫ НА НЕЕ — НОВАК НА ПМЭФ
https://1prime.ru/oil/20220616/837198452.html
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