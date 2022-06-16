2022-06-16T18:25:07+03:00

2022-06-16T18:25:07+03:00

2022-06-16T18:25:07+03:00

2022

https://1prime.ru/oil/20220616/837198452.html

Новак заявил, что у России нет необходимости снижать добычу нефти

Нефть

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

СНИЖАТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ У РОССИИ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ, НЕ ФАКТ, ЧТО ЭТО ПРИВЕЛО БЫ К УВЕЛИЧЕНИЮ ЦЕНЫ НА НЕЕ — НОВАК НА ПМЭФ ПРАЙМ, 16.06.2022

нефть, энергетика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60