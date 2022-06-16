2022-06-16T18:28:32+03:00

2022-06-16T18:28:32+03:00

2022-06-16T18:28:32+03:00

2022

https://1prime.ru/oil/20220616/837198510.html

Новак: у России нет планов продавать нефть за рубли

Нефть

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

У ВЛАСТЕЙ РФ НЕТ ПЛАНОВ ПЕРЕВОДИТЬ ПОСТАВКИ НЕФТИ НА ОПЛАТУ С КОНВЕРТАЦИЕЙ В РУБЛИ ПО АНАЛОГИИ С ГАЗОМ — НОВАК НА ПМЭФ ПРАЙМ, 16.06.2022

нефть, энергетика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60