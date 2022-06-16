Новакзаявил, что у властей России нет планов продавать нефть за рубли
У ВЛАСТЕЙ РФ НЕТ ПЛАНОВ ПЕРЕВОДИТЬ ПОСТАВКИ НЕФТИ НА ОПЛАТУ С КОНВЕРТАЦИЕЙ В РУБЛИ ПО АНАЛОГИИ С ГАЗОМ — НОВАК НА ПМЭФ
https://1prime.ru/oil/20220616/837198510.html
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У ВЛАСТЕЙ РФ НЕТ ПЛАНОВ ПЕРЕВОДИТЬ ПОСТАВКИ НЕФТИ НА ОПЛАТУ С КОНВЕРТАЦИЕЙ В РУБЛИ ПО АНАЛОГИИ С ГАЗОМ — НОВАК НА ПМЭФ
https://1prime.ru/oil/20220616/837198510.html
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