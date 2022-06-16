МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером вернулись к росту на фоне опасений за поставки сырья при устойчивом спросе, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Новак считает, что скидки на российскую нефть — временное явление

По состоянию на 19.50 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,32% — до 118,87 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,89%, до 116,39 доллара.

Ранее днем стоимость нефти снижалась почти на 2% в свете опасений по поводу высокой инфляции и восстановления экономики, к которым привели действия мировых центробанков. Мировые центробанки ужесточают монетарную политику и поднимают ключевые ставки: Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ключевую ставку на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75%, а в четверг ставки повысили ЦБ Швейцарии и Великобритании.

"Основными факторами слабости нефти является то, что центральные банки по всему миру показывают, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики искалечит экономический рост и, вероятно, приведет к некоторому разрушению спроса на сырую нефть в краткосрочной перспективе", — прокомментировал агентству Блумберг старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойа (Edward Moya).

Позже вечером нефтяные котировки вернулись к росту из-за волнений насчет поставок "черного золота" на фоне антироссийских санкций и позитивных ожиданий по увеличению спроса со стороны Китая.