МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем не демонстрируют единой динамики по основным маркам и слабо колеблются в районе отметок вчерашнего закрытия на разнонаправленных факторах, свидетельствуют данные торгов. Новак сообщил, что российская нефтяная отрасль прошла пик трудностей

По состоянию на 14.11 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,06%, до 119,8 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — снижается на 0,13%, до 117,44 доллара. Утром нефть обеих марок умеренно дешевела.

Цены на нефть остаются на уровне, близкому к 120 долларов за баррель, на базовых факторах поддержки, один из которых — западные санкции против энергетического сектора РФ. А в четверг США ввели против ряда компаний и физлиц новые санкции, связанные с содействием экспорту иранских нефтепродуктов.

Аналитики отмечают, что общие экономические условия также влияют на нефтяные цены, в частности, ужесточение монетарной политики рядом мировых центробанков из-за высокой инфляции. Также существует неуверенность по поводу мирового спроса.

Позднее в пятницу нефтегазовой сервисной компанией Baker Hughes Company будет опубликована еженедельная статистика действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число выросло на шесть – до 580 агрегатов.

Тем не менее, эта статистика вряд ли коренным образом повлияет на расстановку сил на глобальном рынке нефти. "Влияние макросреды начало преобладать над фундаментальными факторами для нефти в последние дни", — считает глава отдела сырьевых товаров Investec Каллум Мак-Ферсон (Callum Macpherson), которого цитирует агентство Рейтер.