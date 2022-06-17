Мировые цены на нефть в пятницу днем не демонстрируют единой динамики
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем не демонстрируют единой динамики по основным маркам и слабо колеблются в районе отметок вчерашнего закрытия на разнонаправленных факторах, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.11 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,06%, до 119,8 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — снижается на 0,13%, до 117,44 доллара. Утром нефть обеих марок умеренно дешевела.
Цены на нефть остаются на уровне, близкому к 120 долларов за баррель, на базовых факторах поддержки, один из которых — западные санкции против энергетического сектора РФ. А в четверг США ввели против ряда компаний и физлиц новые санкции, связанные с содействием экспорту иранских нефтепродуктов.
Аналитики отмечают, что общие экономические условия также влияют на нефтяные цены, в частности, ужесточение монетарной политики рядом мировых центробанков из-за высокой инфляции. Также существует неуверенность по поводу мирового спроса.
Позднее в пятницу нефтегазовой сервисной компанией Baker Hughes Company будет опубликована еженедельная статистика действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число выросло на шесть – до 580 агрегатов.
Тем не менее, эта статистика вряд ли коренным образом повлияет на расстановку сил на глобальном рынке нефти. "Влияние макросреды начало преобладать над фундаментальными факторами для нефти в последние дни", — считает глава отдела сырьевых товаров Investec Каллум Мак-Ферсон (Callum Macpherson), которого цитирует агентство Рейтер.
https://1prime.ru/oil/20220617/837209427.html