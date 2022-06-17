С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает, что экспорт нефти в 2022 году превысит уровень 2021 года, сообщил первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. Путин заявил, что цены на нефть и газ поднимаются из-за действий США

"В целом мы сейчас уверены и настроены на то, что весь наш основной товар, который будет коммерчески выгодно продавать, мы сможем разместить. По экспорту нефти, скорее всего, превысим прошлогодний показатель", — сообщил он журналистам в рамках ПМЭФ.

В Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня проходит юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум. Информационным партнером выступает РИА Новости.