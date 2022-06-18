МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Индия в период с 27 мая по 15 июня нарастила закупки российского угля в 6 раз по сравнению с прошлым годом, а нефти — в 31 раз, пишет агентство Reuters со ссылкой на неопубликованные данные индийского правительства. Сечин рассказал о новой конфигурации рынка нефти

Как отмечает агентство, одной из причин такого резкого роста импорта Индией российских энергоносителей стала предложенная российской стороной скидка в размере до 30%.

"Российские трейдеры либерально относятся к способам оплаты и принимают платежи в индийских рупиях и дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов… Скидки привлекательны, и эта тенденция увеличения закупок российского угля будет продолжаться", — цитирует агентство один из своих источников.

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что дружественные РФ страны на юге и в Азиатско-Тихоокеанском регионе готовы увеличивать импорт российского угля. В отношении же объявившей эмбарго Европе министр отметил, что необходимо посмотреть, как пройдет зима.