МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Снижение цен на нефть ускорилось до 5%, стоимость марки Brent опустилась ниже психологической отметки в 109 долларов за баррель, впервые с 19 мая, свидетельствуют данные торгов. Wall Street Journal: Индия рекомендовала покупать сырую нефть из России

По состоянию на 10.07 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 5,09% — до 108,9 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 5,54%, до 103,44 доллара.

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