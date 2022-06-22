МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, по одной из версий, возник в результате атаки беспилотника. В МЧС сообщили о пожаре на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе

По словам Голубева, на территории завода были обнаружены фрагменты двух беспилотников. Одна из версий возникновения пожара, таким образом, связана с возможной атаки БПЛА по техническим установкам предприятия.

На данный момент работа завода приостановлена. Идут следственные мероприятия. После их завершения специалисты оценят ущерб и возможность возобновить деятельность предприятия в кратчайшие сроки, сообщил губернатор.

Голубев также отметил, что пострадавших в результате инцидента нет.