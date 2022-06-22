В Ростовской области назвали вероятную причину пожара на заводе
Губернатор Ростовской области рассказал о возможной причине пожара на Новошахтинском заводе
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, по одной из версий, возник в результате атаки беспилотника.
По словам Голубева, на территории завода были обнаружены фрагменты двух беспилотников. Одна из версий возникновения пожара, таким образом, связана с возможной атаки БПЛА по техническим установкам предприятия.
На данный момент работа завода приостановлена. Идут следственные мероприятия. После их завершения специалисты оценят ущерб и возможность возобновить деятельность предприятия в кратчайшие сроки, сообщил губернатор.
Голубев также отметил, что пострадавших в результате инцидента нет.
https://1prime.ru/oil/20220622/837257793.html
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