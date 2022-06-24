МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Объем резервных нефтедобывающих мощностей в мире в мае 2022 года был более чем в два раза ниже среднего значения 2021 года на фоне санкций стран Запада в отношении России. Об этом в пятницу сообщило Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Скрытый экспорт. США запутались в оценках поставок российской нефти

По оценкам EIA, объем резервных добывающих мощностей вне ОПЕК в мае снизился на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между тем объем резервных добывающих мощностей стран ОПЕК в мае 2022 года снизился до 3 млн баррелей в день против 5,4 млн баррелей в день в мае 2021 года. По оценкам EIA, резервные добывающие мощности вне ОПЕК в мае 2022 года составили 280 000 баррелей в день, тогда как в мае 2021 года они составляли 1,4 млн баррелей в день. В мае 2021 года 60% объема резервных добывающих мощностей приходилось на Россию.

США и Европа ввели санкции в отношении экспорта нефти из России после начала военной спецоперации в конце февраля. США ввели полный запрет на импорт российской нефти, а Евросоюз ввел частичное эмбарго на ввоз российских энергоносителей.

Резервные добывающие мощности, согласно EIA, это дополнительный объем добычи, которого страна может достигнуть в течение 30 дней и поддерживать как минимум 90 дней.

В отчете EIA не указано, принимались ли во внимание поставки российской нефти в Китай и Индию в мае. Согласно данным этих стран, Россия опередила Саудовскую Аравию и стала основным поставщиком нефти в Китай и вторым по величине экспортером нефти в Индию. Китайские и индийские НПЗ закупают российскую нефть с дисконтом, несмотря на санкции.