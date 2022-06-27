МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Chevron Corp планирует перенести свою глобальную штаб-квартиру в новые арендованные помещения в Калифорнии, продав существующий головной офис в этом штате. Об этом сообщил Reuters в пятницу представитель компании. Нефтегазовая компания Chevron продает свою штаб-квартиру

"Текущая ситуация на рынке недвижимости дает возможность приспособить офисное пространство к нуждам сотрудников нашей штаб-квартиры", — указала компания в своем электронном письме.

Как ожидается, переезд штаб-квартиры Chevron на новое место состоится в 3-м квартале 2023 года.

Американская нефтяная компания также покроет стоимость переезда тем сотрудникам, которые решат перебраться в ее кампус в Техасе, сообщила ранее в пятницу Wall Street Journal.

Североамериканские добывающие операции второго по величине производителя нефти США базируются в Хьюстоне (Техас).