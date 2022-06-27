МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Chevron Corp планирует перенести свою глобальную штаб-квартиру в новые арендованные помещения в Калифорнии, продав существующий головной офис в этом штате. Об этом сообщил Reuters в пятницу представитель компании.
"Текущая ситуация на рынке недвижимости дает возможность приспособить офисное пространство к нуждам сотрудников нашей штаб-квартиры", — указала компания в своем электронном письме.
Как ожидается, переезд штаб-квартиры Chevron на новое место состоится в 3-м квартале 2023 года.
Американская нефтяная компания также покроет стоимость переезда тем сотрудникам, которые решат перебраться в ее кампус в Техасе, сообщила ранее в пятницу Wall Street Journal.
Североамериканские добывающие операции второго по величине производителя нефти США базируются в Хьюстоне (Техас).
https://1prime.ru/oil/20220627/837303738.html
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