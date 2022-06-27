Салливан объяснил отсутствие соглашения о лимитах цен на российскую нефть новизной идеи
МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Отсутствие финальных договоренностей относительно ценовых лимитов на российскую нефть связано с новизной и сложностью этой инициативы, рассказал журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Самым большим фактором здесь стало то, что это не некий проверенный и истинный метод, который можно снять с полки… Это новая концепция решения новой задачи", — заявил он "на полях" саммита G7.
По его словам, странам "семерки" нужно найти эффективные меры, которые можно предпринять в отношении страны, продающей "миллионы баррелей нефти в сутки".
Салливан подчеркнул, что идея установления лимита цен не вызвала неразрешимых противоречий, поэтому ее доработка не займет много времени. Вместе с тем представитель Белого дома не стал делать прогноз относительно сроков введения нового ценового механизма.
Ранее глава американского минфина Джанет Йеллен сообщила о заинтересованности Вашингтона в принудительном снижении цен на российскую нефть, поступающую на мировые рынки. По ее словам, это должно увеличить поставки топлива из России, несмотря на введенные санкции. Министр подчеркнула, что США и их союзники прорабатывают такую меру на фоне рекордного роста инфляции после ограничения импорта российских энергоресурсов.
https://1prime.ru/oil/20220627/837305822.html