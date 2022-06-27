МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Отсутствие финальных договоренностей относительно ценовых лимитов на российскую нефть связано с новизной и сложностью этой инициативы, рассказал журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Страны G7 договорились "отрезать" Россию от мировых рынков

"Самым большим фактором здесь стало то, что это не некий проверенный и истинный метод, который можно снять с полки… Это новая концепция решения новой задачи", — заявил он "на полях" саммита G7.

По его словам, странам "семерки" нужно найти эффективные меры, которые можно предпринять в отношении страны, продающей "миллионы баррелей нефти в сутки".

Салливан подчеркнул, что идея установления лимита цен не вызвала неразрешимых противоречий, поэтому ее доработка не займет много времени. Вместе с тем представитель Белого дома не стал делать прогноз относительно сроков введения нового ценового механизма.

Ранее глава американского минфина Джанет Йеллен сообщила о заинтересованности Вашингтона в принудительном снижении цен на российскую нефть, поступающую на мировые рынки. По ее словам, это должно увеличить поставки топлива из России, несмотря на введенные санкции. Министр подчеркнула, что США и их союзники прорабатывают такую меру на фоне рекордного роста инфляции после ограничения импорта российских энергоресурсов.