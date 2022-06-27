МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ понизил оценку избытка предложения нефти в 2022 году до 1 млн баррелей в день против предыдущего прогноза 1,4 млн баррелей в день. Об этом говорится в отчете, оказавшемся в распоряжении Reuters.

Отчет был подготовлен к заседанию технического комитета ОПЕК+, которое состоится во вторник.