ОПЕК+ понизила оценку избытка предложения нефти в 2022 году
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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ понизил оценку избытка предложения нефти в 2022 году до 1 млн баррелей в день против предыдущего прогноза 1,4 млн баррелей в день. Об этом говорится в отчете, оказавшемся в распоряжении Reuters.
Отчет был подготовлен к заседанию технического комитета ОПЕК+, которое состоится во вторник.
https://1prime.ru/oil/20220627/837308061.html
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